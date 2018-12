«Cómo subir la natalidad en España: A las 9 de la noche, se cierran las teles, el wifi y los bares, y fuera calefacción» BLOG «Los españoles estamos en peligro de convertirnos en una especie en extinción. He aquí un problema verdaderamente grave y no las 'chominás' que suscitan tantos debates cansinos» JUEZ CALATAYUD Viernes, 14 diciembre 2018, 08:35

En España no estamos quedando sin niños. Y no lo digo solo por mi condición de juez de Menores, que también. La tasa de natalidad está cayendo en picado. Los españoles estamos en peligro de convertirnos en una especie en extinción. He aquí un problema verdaderamente grave y no las 'chominás' que suscitan tantos debates cansinos. Es obligación de todos aportar soluciones. Aquí va nuestro primer método para aumentar la natalidad en España.

