Siguen muy graves los gemelos cuya madre se lanzó con ellos de una décima planta en Madrid

Luchan por su vida los dos niños de tres años que cayeron al vacío cuando su madre los cargó y se lanzó por la ... terraza de una décima planta. Sobrevivieron a la caída y fueron atendidos en el lugar del suceso, una zona ajardinada de una finca en Madrid, y llevados al hospital. Cada uno a un centro de referencia. Uno, I., al Niño Jesús y el otro, D., al 12 de Octubre.

Gemelos que habían cumplido años el día anterior, ahora D. sigue en estado crítico después de la intervención médica para salvar su vida. Se encuentra estable dentro de la gravedad. Su hermano I., que sufrió menos al estrellarse contra el suelo, probablemente porque la vegetación o el cuerpo de la madre aminoró el golpe, evoluciona mejor. Ambos se encuentran en la UCI, bajo vigilancia estricta. Aún es pronto para descartar el peligro o para diagnosticar secuelas.

La madre tenía 48 años y se lanzó al vacío este sábado cerca de las 9 de la mañana. Los vecinos refieren que con los niños en brazos gritaba desde su balcón sus intenciones de suicidarse, llevándose a los pequeños con ella. Esto hizo que se alertara a la policía y que la llegada de los servicios de emergencia, desde el Samur hasta los bomberos, llegara muy poco después de que ella cumpliera sus amenazas. Algo que ha sido crucial para la supervivencia de los dos niños. «Después de la caída, uno de ellos se movía», recordaba un vecino en declaraciones a la televisión.

Ella murió al estrellarse contra el césped y su cuerpo fue cubierto por una manta marrón, mientras los gemelos eran trasladados a los hospitales. Uno había caído en el jardín, cerca del cuerpo de su madre. El otro, en la acera, al otro lado de los abetos. Quienes les conocen les describen como «graciosos», «guapetes», que iban bien vestidos y alimentados. A ella, como «reservada» y «solitaria».

La Policía Nacional lleva la investigación y desde el primer momento lo consideró un suicidio, el acto final de una madre que decidió «quitarse la vida acompañada de sus dos hijos», dijo una fuente policial. No había signos de ningún tipo de violencia, por lo que se descartó la participación de otra persona.