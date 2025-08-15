El serio aviso de la OCU sobre las bebidas con vitaminas de moda Están compuestas por agua mineral a la que se añaden vitaminas del grupo B y C (todas hidrosolubles), minerales, saborizantes y algún extra más como colágeno

El aviso de la OCU por el consumo de agua con vitaminas-

C. L. Viernes, 15 de agosto 2025, 10:00 Comenta Compartir

Cada vez hay más productos dentro del 'mundo healthy' tan de moda, se percibe una tendencia en los hábitos de consumo hacia opciones más saludables y el mundo de la bebida no es ajeno a esta evolución. Cada vez hay más productos «sin» en el mercado: sin azúcares, sin grasas y sin alcohol. Y también productos «con» como es el caso de las aguas funcionales enriquecidas con vitaminas y minerales. De hecho, entre las aguas minerales se ha creado una nueva gama de productos: los vitamin water.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha querido analizar estas bebidas para aclarar si son de verdad una buena opción o no. Aunque Vitaminwater es una marca registrada de Glaceau (del grupo Coca-Cola), a estas nuevas bebidas de aguas funcionales se les llama genéricamente «vitamin water». Están compuestas por agua mineral a la que se añaden vitaminas del grupo B y C (todas hidrosolubles), minerales, saborizantes y algún extra más como colágeno.

Cuando estas bebidas añaden una vitamina, la cantidad es lo suficientemente alta para que puedan indicar en el etiquetado que son una fuente de tal vitamina. Según el Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, se considera una cantidad significativa de vitaminas y minerales cuando el contenido supone el 7,5% de los valores de referencia de nutrientes.

Los valores de referencia de nutrientes (VRN o VNR) representan la cantidad diaria de vitamina o mineral que necesita una persona sana para prevenir la deficiencia. Por ejemplo, un alimento que en su etiquetado indique 100% VRN de vitamina C significa que con una ración de 100 g o ml queda cubierta la necesidad de vitamina C diaria; en el caso de que indicara un 20% de vitamina C, significaría que la ingesta de ese alimento le reporta un 20% de la cantidad necesaria de vitamina C al día, por lo que el consumidor sabría que debe tomar en el día más alimentos ricos en vitamina C.

En el mercado se encuentran aguas vitamin water con vitaminas que suponen entre un 10% y un 20% del VRN:

Vitamina C: 16 mg/100 ml (equivale al 20% del VNR).

Niacina (vitamina B3): 1,6 – 3,2 mg/100 ml (entre 10 y 20% del VNR).

Piridoxina (vitamina B6): 0,14 – 0,28 mg/100 ml (entre 10 y 20% del VNR).

Biotina: 5 – 10 µg/100 ml (entre 10 y 20% del VNR).

Cianocobalamina (vitamina B12): 0,25 – 0,5 µg/100 ml (entre 10 y 20% del VNR).

La OCU ha analizado este tipo de bebidas. Destaca que, aunque pueden aportar vitaminas, su contenido de azúcar puede ser elevado, lo que no las hace recomendables para consumo habitual. La OCU, en sus análisis, ha señalado que:

Contenido de azúcar: Algunas aguas vitaminadas, como Vitaminwater, tienen un alto contenido de azúcar, lo que puede ser perjudicial para la salud si se consumen con frecuencia.

Alternativas: La OCU recomienda el agua del grifo como la mejor opción para la hidratación, especialmente si es de buena calidad.

Beneficios: Aunque las aguas vitaminadas pueden aportar ciertas vitaminas y minerales, la OCU señala que no son una fuente esencial de nutrientes y que se puede obtener una nutrición adecuada a través de una dieta equilibrada.

Consumo esporádico: La OCU considera que el consumo de aguas vitaminadas puede ser aceptable de forma ocasional, pero no como bebida habitual.