Sentencia la OCU: los mejores alargadores y regletas para evitar incendios La cuestión está en saber elegir el modelo que mejor nos conviene en cuanto a precio y seguridad

En ocasiones, los enchufes que tenemos en casa no son suficientes y tenemos que recurrir al uso de alargadores o regletas para poder conectar todos los aparatos que necesitamos. La cuestión está en saber elegir el modelo que mejor nos conviene en cuanto a precio y seguridad. Para ello, hay que fijarse en una serie de características.

Algunos de los aspectos en los que más nos solemos fijar son el número de enchufes, el diseño, si dispone de puertos USB o interruptores y el precio, pero la potencia y seguridad también deberían ser decisivos. Si estos últimos fallan podrían producirse sobrecargas o incendios.

En cuanto a la potencia máxima, la mayoría de las regletas comunes soportan entre 1.200 y 2.000 W, bastante menos de lo que aguanta un enchufe de pared tipo schuko (los redondos con toma de tierra). Por ello, es fundamental extremar la precaución al conectar dispositivos de alto consumo energético, como estufas, termos eléctricos o tostadoras, que podrían sobrepasar fácilmente la capacidad de la regleta.

Por otra parte, se aconseja optar siempre por modelos con toma de tierra, ya que ofrecen mayor seguridad. Puedes reconocerlos fácilmente por las pestañas metálicas situadas a los lados de cada enchufe. Además habría que tener en cuenta la protección contra sobretensiones, pues ayuda a evitar daños en los dispositivos conectados y reduce el riesgo de incendios. Este tipo de regletas interrumpe automáticamente el suministro eléctrico al detectar una subida de tensión.

Otra característica que puede resultar práctica es disponer de un interruptor con luz en la regleta para cortar la corriente de todos los dispositivos a la vez. Es muy práctico sobre todo si el enchufe es de difícil acceso, pero la luz puede resultar molesta cuando está encendida en un entorno oscuro dedicado al descanso. También puede suponer un consumo adicional de 4kWh al año.

