La sentencia de un experto sobre un tipo de café en los bares: «Es imbebible»

Tomar un café en una cafetería o bar es una costumbre habitual cada día en cualquier lugar del mundo. Se trata de uno de los productos más consumidos por el ser humano en el día a día. Tanto se ha extendido que el café de especialidad ha crecido mucho en España y cada vez son más las personas que se preocupan por comprar y adquirir el mejor producto para sus hogares y piden elevar la calidad en los establecimientos.

Para ayudar a entender mejor este producto, un barista (Ikore Kofi. con casi 70.000 seguidores en TikTok) ha explicado uno de los errores más comunes en España al pedir café: un solo largo. Su primera conclusión es que el sabor de este café siempre es demasiado amargo.

Este experto ha realizado una prueba mediante la cata de lo que servirían en cualquier local al pedir un café solo largo, y sentencia que es «imbebible». «¿Qué es lo que hacen? Lo sobreextraen. Están sacando un café muy largo de la misma extracción, lo estamos quemando, es un café amargo, quemado, sobreextraído».

Para no caer en este error, apunta que «un café correcto es un café de unos 30 cl y una extracción media», explica el barista. «Estos cafés no se pueden beber. Si no quieres tener un mal sabor de boca, te aconsejamos un espresso y hacerlo un americano o un long black», cuenta en el vídeo.

