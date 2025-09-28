Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El creador de contenido en TikTok @aceiteadomicilio. IDEAL

El sencillo truco de un experto para saber si un aceite de oliva virgen extra es de calidad

El responsable de la empresa Aceite a domicilio comparte en sus redes sociales consejos relacionados con el oro líquido

C. L.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:13

Subidas y bajadas de precios. Marca blanca o de renombre. Ofertas constantes de los supermercados. El mercado del aceite de oliva virgen extra ha desarrollado una actividad frenética en los dos últimos años de cara a su venta. Pero, ¿sabemos la calidad de lo que compramos?

El responsable de la empresa Aceite a domicilio comparte en sus redes sociales consejos relacionados con el oro líquido (en TikTok @aceiteadomicilio). Se trata de un especialista en el sector que ha dado un truco que se puede poner en práctica de forma muy sencilla.

@aceiteadomicilio 🌿 Aceite de oliva virgen extra 🌿 ¡El auténtico oro líquido! 🫒 Nuestro aceite de oliva está elaborado con el máximo cuidado, utilizando técnicas tradicionales de **extracción en frío** para conservar todo su sabor, aroma y propiedades saludables. Un producto de calidad incomparable, directo del campo a tu mesa.

«Hay muchas formas para saber si un aceite es bueno. Esta es una de ellas: este aceite no es tan bueno y este aceite, Sierra Prieta, es bueno. ¿Cómo se puede saber? Agito las botellas y las burbujas en el aceite malo suben más rápidas y en el aceite bueno las burbujas suben más despacio», dice en el video subido a sus redes.

«¿Por qué? Porque este aceite es más denso que este», señala en una publicación que ha provocado numerosas reacciones. El responsable de la empresa antes mencionada, pone como ejemplo de mejor aceite el que vende. La cuenta cuenta con numerosos vídeos que hablan sobre el aceite de oliva extra.

«El aceite se tiene que producir con una temperatura menor de 27 grados. Así, el aceite conserva su frescura, el sabor, los aromas y lo más importante, no pierde las propiedades beneficiosas para la salud», ha detallado el creador en un comentario. s

