Sanidad retira de la venta en Andalucía unos gofres contaminados con plásticos azules Consumo emite una nueva alerta sanitaria que afecta a varias comunidades

Carlos Balboa Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 14:31 Comenta Compartir

Una alerta sanitaria emitida este mismo lunes afecta de lleno a Andalucía. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha advertido de la presencia de plásticos azules en un determinado gofre belga vendido en varias comunidades autónomas.

En concreto, se trata del gofre belga 250g (x5) Lotus, en paquetes de 5 gofres; Código de barras: 5410126002003; Número de lote: 171225G; Fecha de caducidad: 17/12/2025; Peso de unidad: 250 g

Consumo advierte de que la distribución inicial de este gofre ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco. Se investigan más territorios donde pudiera ser vendido.

Ampliar Gofre belga 250g (x5) Lotus

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas ya tiene conocimiento de la alerta, con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Si lo tienes en casa, no lo consumas.