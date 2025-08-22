Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mujer aplicandose crema IDEAL

Sanidad retira una crema hidratante muy conocida por contener bacterias infecciosas

Sanidad prohíbe la venta de la crema Erborian Centella Crème en todo el país

Esther Guerrero

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:58

En ocasiones, hay productos que llenan las estanterías de los locales que contienen ingredientes que a la larga pueden ser perjudiciales para los consumidores.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha alertado la presencia de las bacterias 'Micrococcus luteus' y 'Microbacterium oxydans' y la levadura 'Candida parapsilosis' en la crema facial hidratante Erborian Centella Crème. Esto puede llegar a ser altamente perjudicial en las personas con el sistema inmunológico más bajo. En ellas puede fomentar infecciones.

Se encontraba en los lotes KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343. Más concretamente en los envases de 50 ml y 20 ml. Un artículo que se había distribuido por todo el país y que se podía adquirir en parafarmacias, perfumerías o de forma online.

Actualmente, la marca proveedora con origen francés Laboratoires M&L Erborain, ya ha retirado la crema del mercado, lo que imposibilita seguir adquiriéndola.

Todas aquellas personas que hayan adquirido uno en una fecha próxima podrán ir al establecimiento a realizar su devolución.

