Sanidad alerta de dos quesos contaminados de listeria y E. coli La Aesan emite dos notificaciones en las últimas hora relativas a dos productos vendidos en nuestro país

Carlos Balboa Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 12:13 | Actualizado 12:21h.

Doble alerta sanitaria emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) en un plazo de 48 horas. La primera tuvo lugar el pasado viernes y fue trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. ¿El motivo? La presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en queso de cabra moho blanco de la marca Suerte Ampanera.

La Aesan, organismo dependiente del Ministerio de sanidad, informa que la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Datos del producto

-Queso de Cabra Moho Blanco.

-Nombre de marca: Suerte Ampanera.

-Número de lote: 2509262.

-Fecha de caducidad: 10/12/2025.

-Peso de unidad: 450 g.

-Temperatura: refrigerado.

La Aesan añade que esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónoma con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Además, recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

Otro queso contaminado

Este pasado sábado, además, la Aesan dio cuenta de otra notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la presencia de Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) en queso Crottin de Chavignol DOP, de la marca Dubois Boulay.

Según la información disponible, la distribución se ha producido en la comunidad autónoma de Cataluña.

Datos del producto implicado

-Nombre del producto: Crottin de Chavignol AOP.

-Nombre de marca: Dubois Boulay.

-Número de lote: PONT0509.

-Fecha de caducidad: 31/10/2025.

-Peso de unidad: 60 g.

-Temperatura: refrigerado

Sanidad recurda en este punto que en el caso de haber consumido el producto afectado y presentar alguna sintomatología compatible con la toxiinfección por E. coli productora de shiga toxinas (calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta) se recomienda acudir a un centro de salud.