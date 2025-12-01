Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una máquina de 'vending' ubicada en la puerta de urgencias de un hospital español. V. VICENS

Los 'vending' de hospitales y residencias deberán tener un 80% de productos saludables

El real decreto que prepara el Gobierno obligará a todos estos centros a disponer de fuentes con agua potable accesibles y gratuitas para los usuarios

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:21

El ministro de Derechos Sociales y Consumo avanzó hoy que el real decreto que aprobará en próximas semanas el Gobierno para garantizar una buena ... alimentación en hospitales y residencias de mayores va a regular las máquinas de 'vending' ubicadas en estos centros y obligará a las empresas propietarias a que al menos el 80% de los productos que contengan sean alimentos saludables.

