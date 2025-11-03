Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una paciente recibe una vacuna en un centro de salud. R. C.

Vacunarse contra la gripe protege la salud cardiovascular tanto como dejar de fumar

Los vacunólogos aseguran que inmunizarse ahora no solo evita miles de muertes por infección respiratoria sino que protege contra otras dolencias muy graves

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

Vacunarse contra la gripe y contra la covid este otoño no solo es un acierto porque minimizará las posibilidades de ser uno de los miles ... de españoles que ingresarán en un hospital o fallecerán este invierno como consecuencia de una infección respiratoria sino porque aporta muchos otros más beneficios a la salud.

