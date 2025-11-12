Sanidad buscará otras diez enfermedades más con la prueba de talón a recién nacidos

El Ministerio de Sanidad aprobará en breve una orden por la que amplia la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), los ... que se tienen que ofertar de forma gratuita en la sanidad pública de todas las autonomías. La orden, que hoy ha recibido el respaldo del Consejo Interterritorial del SNS, el órgano que reúne a ministerio y consejerías, amplía los cribados prenatales, neonatales y del cáncer y facilita el acceso a la reproducción asistida, entre otras mejoras.

Una de las novedades principales es que ampliará en todo el territorio español el número de enfermedades que se buscan con las pruebas de detección precoz que se le realizan a todos los recién nacidos. El nuevo cribado neonatal, además de rastrear la posibilidad de una cardiopatía congénita, buscará otras diez enfermedades más en la conocida como prueba de talón, la muestra de sangre que se le toma al bebé para determinar si padece una serie de patologías metabólicas y genéticas graves, cuya detección precoz permite iniciar un tratamiento y evitar en lo posible males mayores.

Con la mejora, el número de patologías que tratará de prevenir la prueba de talón ascenderá a 21. Las nuevas son acidemia propiónica, deficiencia primaria de carnitina, deficiencia de acil-coA deshidrogenasa de cadena muy larga, acidemias metilmalónicas, acidemia isovalérica, la inmunodeficiencia combinada grave, atrofia muscular espinal, aciduria 3-hidroxi-3- metilglutárica y adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X.

La orden también incorpora a las pruebas preventivas que se le realizan de forma obligada a todas las embarazadas la que detecta la preeclampsia, la patología asociada al embarazo que sufren hasta un 10% de mujeres. Se trata de un aumento notable y sostenido de la presión arterial, que puede derivar en daños al hígado y a los riñones y poner en riesgo la vida del feto y de la madre. Es preciso diagnosticar deprisa la patología, que puede aparecer a partir de la semana 20 de gestación, para tratar de frenarla.

El tercer cribado que mejorará la orden es el que trata de detectar de forma temprana el cáncer de colón y recto, que se realiza mediante la búsqueda de sangre en las heces y, en caso de ser preciso, con una colonoscopia. El tramo de edad durante el que se realiza la prueba cada dos años se alargará en todo el país del actual, que va de 50 a 69 años, hasta los 74 años.

La cuarta novedad principal de la orden es que elimina el límite de edad específico para el acceso a la fecundación in vitro con óvulos donados en los casos de fallo ovárico clínico prematuro, equiparando el acceso al del resto de los supuestos de reproducción asistida. En la actualidad, el límite de edad para que la sanidad pública asumiese el coste de este procedimiento estaba, según los territorios, entre los 40 y los 45 años.