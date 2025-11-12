Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sala de recién nacidos de un hospital español. C. MORET

Sanidad buscará otras diez enfermedades más con la prueba de talón a recién nacidos

Todas las autonomías incluirán la preeclampsia en los cribados a las embarazadas y se elimina el límite de edad para la fecundación in vitro por fallo ovárico

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

El Ministerio de Sanidad aprobará en breve una orden por la que amplia la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), los ... que se tienen que ofertar de forma gratuita en la sanidad pública de todas las autonomías. La orden, que hoy ha recibido el respaldo del Consejo Interterritorial del SNS, el órgano que reúne a ministerio y consejerías, amplía los cribados prenatales, neonatales y del cáncer y facilita el acceso a la reproducción asistida, entre otras mejoras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

