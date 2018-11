Sanidad amplía la lista de medicamentos retirados para controlar la hipertensión Puedes consultar aquí el listado completo de medicamentos retirados en noviembre IDEAL.ES Martes, 27 noviembre 2018, 17:13

No es la primera vez que sucede: el valsartán, en el punto de mira. Ya en octubre se procedió a la retirada de tres lotes de medicamentos por contenerlo y lo mismo pasó en julio con estos 10 productos. Pues bien, la semana pasada La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informó de la retirada de nuevos lotes de medicamentos que contienen como principio activo el valsartán.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta destaca en su web la nueva retirada se produce a raíz de los resultados obtenidos en los controles realizados a la planta de producción de Mylan Laboratories Limited, localizada en la India y comercializados en varios países europeos.

Puedes consultar aquí la lista completa de medicamentos retirados en noviembre.

«En esta ocasión la impureza detectada es N-nitrosodietilamina (NDEA) un componente relacionado con la N-nitrosodimetilamina (NDMA), otra impureza que fue la que se detectó en los lotes de valsartán retirados a lo largo del verano, que entonces provenían de dos plantas de producción localizadas en China: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co y Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd. Ambas impurezas (NDMA y NDEA) se consideran potencialmente carcinogénicas», indican desde la OCU.

«En esta ocasión los medicamentos retirados pertenecen a los laboratorios comercializadores Alter, Cinfa, Kern Pharma, Mylan Pharmaceuticals, Ratiopharma España y Teva Pharma», apuntan. En cuanto a las recomendaciones para la sustitución de los medicamentos, «se mantienen, pudiendo acudir los pacientes a la farmacia con el envase afectado para su reemplazo», según especifica la AEMPS.