Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy. EFE

Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar

Tendrán igual formato que los de las cajetillas de tabaco y mensajes como que la probabilidad de ser un jugador que pierde es del 75%

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:13

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo prepara un real decreto por el que va a obligar a todos los portales de apuestas a colocar ... en un lugar visible de sus apps o webs carteles en los que informan de los riesgos que tiene habituarse al juego 'online'. Será una modificación del real decreto de 2020 que regula las comunicaciones comerciales de las actividades del juego y cuya aprobación cuando esté finalizado estaría asegurada porque solo requiere del beneplácito del Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  3. 3 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  4. 4

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  5. 5

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  6. 6 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  7. 7

    Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO
  8. 8 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  9. 9 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  10. 10 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar

Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar