Un hombre con un dispensador de ozempic en la mano. R. C.

El ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso

Los ciudadanos que lo usan para adelgazar casi se han duplicado en solo un año y ha superado a las dietas más conocidas y populares

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:50

Comenta

La toma de ozempic, un medicamento inicialmente desarrollado para controlar la diabetes tipo 2, es ya la primera opción de los españoles como sistema para ... perder peso. Así lo indica el estudio Salud y Estilos de Vida de los españoles, realizado por la aseguradora Aegon.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

