Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El tabaquismo es la principal causa evitable de muerte por cáncer. Efe

Las muertes por cáncer aumentarán casi un 75% en todo el mundo en 2050

Más cuatro de cada diez fallecimientos se relacionan con factores de riesgo evitables como el tabaquismo

Jon Garay

Jon Garay

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:00

Los especialistas en oncología coinciden en señalar que la investigación en este área vive una especie de época dorada, una revolución incluso. Los continuos avances ... y las nuevas terapias han dado pasos de gigante en los últimos años. Los datos son claros: si hace 50 años, de cada cuatro pacientes que eran diagnosticados solo uno vivía más de cinco años, ahora se curan más de la mitad. Esto no implica, sin embargo, que el cáncer no siga siendo una enfermedad fatal. En España fue la principal causa de muerte el año pasado, seguida muy de cerca por enfermedades del sistema circulatorio. En el resto del mundo, y en 2023, el orden se invierte. Más de diez millones de personas murieron por este motivo en dicho año, según las cifras publicadas en un estudio de la revista 'Lancet'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  2. 2 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 El castillo de todos los granadinos
  5. 5 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  6. 6 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  7. 7

    Las enormes palas eólicas vuelven al puerto de Motril tras el corte de la A-44
  8. 8 Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada
  9. 9 Agotadas las entradas del castillo de La Calahorra en su primer fin de semana abierto al público
  10. 10

    «Al ver las llamas, mi marido empezó a gritarme para que cogiera al bebé y saliera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las muertes por cáncer aumentarán casi un 75% en todo el mundo en 2050

Las muertes por cáncer aumentarán casi un 75% en todo el mundo en 2050