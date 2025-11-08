Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Muere a los 97 años el Nobel de Medicina James Watson, codescubridor de la estructura del ADN

En 1953, junto a Francis Crick y Maurice Wilkins, Watson jugó un papel fundamental en uno de los descubrimientos más trascendentales de la ciencia moderna

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:23

El científico estadounidense James Watson, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por su participación en el hallazgo de la estructura ... del ADN, ha fallecido a los 97 años de edad, según ha informado este viernes el Laboratorio Cold Spring Harbor (CHSL), institución en la que desarrolló gran parte de su carrera.

