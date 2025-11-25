Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada principal del Hospital Doctor Peset de Valencia. J. SIGNES

Indemnizan con 100.000 euros a las hijas de una mujer que murió por un error médico

El tribunal cree que no administrarle heparina durante su hospitalización fue determinante para su fallecimiento por trombos en los pulmones

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

Las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana deberán indemnizar con 100.575 euros a las hijas de una mujer que murió en 2020 a causa ... de un error médico durante su hospitalización en un centro sanitario de Valencia.

