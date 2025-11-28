Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una adolescente con trastorno alimentario participa en un taller de terapia. N. GARCÍA

Los expertos alertan del aumento de los trastornos alimentarios entre niños

El hospital español de referencia en estas patologías ha detectado un 22% más de ingresos de menores de 12 años con anorexia o bulimia

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:35

Los trastornos de conducta alimentaria entre los jóvenes españoles no han dejado de subir en los últimos años, especialmente desde el 'shock' emocional que supuso ... la pandemia, pero ahora los expertos alertan de que no solo hay más casos, y en su mayoría de más gravedad, sino que, además, se registran cada vez a una menor edad, con un elevado número entre niños y preadolescentes. En vísperas del día internacional de lucha contra esta clase de trastornos (este domingo), los especialistas hacen un llamamiento a responsables sanitarios y familias para reforzar la prevención y la detección precoz, porque una intervención temprana es clave para evitar el agravamiento y la cronificación del problema.

