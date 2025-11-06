Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

Una medida que el Gobierno ha tomado como consecuencia del aumento de brotes que se han producido tanto en la Península como en Europa

C. P. S.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

España va a exigir que las aves de corral permanezcan confinadas en zonas interiores a partir del 10 de noviembre para prevenir la propagación de ... la gripe aviar, según ha anunciado el Ministerio de Agricultura este jueves, 6 de noviembre. Una medida que el Gobierno ha tomado como consecuencia del aumento de brotes que se han registrado en toda Europa, de los cuales algunos casos han sido a nivel local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  6. 6 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  7. 7

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  8. 8 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  9. 9 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  10. 10 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar