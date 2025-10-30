Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos médicos estudian unas imágenes para llegar a un diagnóstico. D. TORRES

Uno de cada cuatro médicos españoles se jubilará en solo diez años

Los colegios profesionales, no obstante, creen que no faltarán facultativos si se planifica ya qué especialidades potenciar y cómo cubrir zonas deficitarias

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:36

Comenta

Uno de cada cuatro médicos españoles se jubilará en los próximos diez años dejando un enorme hueco en las consultas y hospitales del país que ... las autoridades sanitarias deben concretar ya cómo cubrirán para evitar futuros desajustes, carencias y colapsos en la atención a los ciudadanos. Es una de las principales conclusiones de la radiografía sobre la situación de la profesión en España, su comparación con Europa y la evolución a medio y largo plazo que ha realizado la Organización Médica Colegial (OMC).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  4. 4 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  9. 9 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  10. 10

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Uno de cada cuatro médicos españoles se jubilará en solo diez años

Uno de cada cuatro médicos españoles se jubilará en solo diez años