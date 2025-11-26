Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales

El objetivo es también garantizarlos en las cafeterías y en los comedores públicos de estos centros

EP

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:46

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que su departamento está trabajando para excluir los alimentos ultraprocesados ... de los menús infantiles que se ofrecen a los pacientes ingresados en los hospitales.

