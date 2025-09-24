Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maria Branyas junto al doctor Manel Esteller. Instituto Josep Carreras

La ciencia busca los secretos de la longevidad en la catalana que vivió 117 años

Una «fascinante dualidad de vejez y de edad biológica inferior a la cronológica» favorecieron la larga vida de Maria Branyas

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:57

Un equipo de investigadores del Instituto Josep Carreras ha publicado el análisis más exhaustivo realizado hasta ahora sobre una persona supercentenaria: María Branyas, la catalana ... que alcanzó los 117 años y fue considerada la persona más longeva del mundo hasta su fallecimiento el año pasado. Esta investigación, publicada en la prestigiosa revista 'Cell Reports Medicine', arroja luz sobre los factores biológicos y moleculares que permitieron a Branyas vivir una vida excepcionalmente larga y saludable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en La Gabias
  5. 5 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  6. 6

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  7. 7

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  8. 8 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  9. 9

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  10. 10 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ciencia busca los secretos de la longevidad en la catalana que vivió 117 años

La ciencia busca los secretos de la longevidad en la catalana que vivió 117 años