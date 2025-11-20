Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una joven mira a la calle desde la ventana de su habitación. N. GONZÁLEZ

Bajan los pensamientos suicidas entre los jóvenes por primera vez desde la pandemia

Las cifras, no obstante, son preocupantes, con un 11% de chicos que ha hecho planes para quitarse la vida y un 6% que lo ha intentado

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:55

Comenta

Los pensamientos suicidas entre los jóvenes españoles han descendido por primera vez desde el alza que iniciaron con el 'shock' emocional de la pandemia, pero ... todavía alcanzan un volumen muy preocupante. Es uno de los datos principales que aporta el Barómetro sobre Juventud y Salud elaborado por FAD y por la Fundación Mutua Madrileña a partir de una muestra de 1.500 entrevistas a españoles de 15 a 29 años representativa de todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  6. 6 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  7. 7 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  8. 8 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 La Granada que plantó la semilla de la democracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bajan los pensamientos suicidas entre los jóvenes por primera vez desde la pandemia

Bajan los pensamientos suicidas entre los jóvenes por primera vez desde la pandemia