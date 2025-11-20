Bajan los pensamientos suicidas entre los jóvenes por primera vez desde la pandemia

Los pensamientos suicidas entre los jóvenes españoles han descendido por primera vez desde el alza que iniciaron con el 'shock' emocional de la pandemia, pero ... todavía alcanzan un volumen muy preocupante. Es uno de los datos principales que aporta el Barómetro sobre Juventud y Salud elaborado por FAD y por la Fundación Mutua Madrileña a partir de una muestra de 1.500 entrevistas a españoles de 15 a 29 años representativa de todo el país.

Un 43% de los chicos de estas edades admite que en alguna ocasión ha tenido pensamientos suicidas, lo que es una cantidad muy alta, aunque más baja que la registrada por el mismo barómetro hace dos años, cuando llegó al 49%. No es un dato aislado sino una tendencia, ya que también hay una fuerte caída entre quienes tienen pensamientos autolíticos con mucha frecuencia, que son hoy el 7,6%, casi la mitad que en 2023.

El anterior es el único dato esperanzador de este trágico apartado. El barómetro revela que algo más del 11% de los jóvenes ha llegado a hacer planes para quitarse la vida y que, de hecho, el 6,2% lo ha intentarlo sin éxito. Estos porcentajes son mucho más altos entre las chicas y entre los jóvenes de 20 a 24 años.

Los trastornos de salud mental también frenan su escalada, pero todavía más de la mitad sufrió algún problema psicológico el último año

Una tendencia casi idéntica a la del suicidio es la que el barómetro detecta respecto a la salud mental de los españoles de 15 a 29 años. El 43% de ellos indica no haber sufrido problemas psicológicos en el último año, lo que supone siete puntos más que en 2023 y la primera mejora desde la pandemia. Pero también quiere decir que más de la mitad de los chicos (55%) ha tenido problemas mentales y que, pese a la mejora, son aún el doble de los que tenían trastornos emocionales en 2017.

Pese a lo positivo de la ruptura en la escalada, en este capítulo persisten datos que lo convierten en uno de los principales problemas de la juventud. No dejan de subir a estas edades los diagnósticos de ansiedad, que ya ha recibido un 18%; tiene depresión casi un 16%; más de uno de cada cuatro, el 26,4%, ha tomado psicofármacos en el último año, una cuarta parte sin receta; y el 16,5% se ha autolesionado con frecuencia en los últimos doce meses, especialmente las mujeres y los adolescentes.

Crece la soledad no deseada

El barómetro constata una tercera realidad preocupante. No dejan de crecer los jóvenes que dicen sufrir soledad no deseada. Nueve de cada diez han tenido este problema en algún momento del último año, pero, lo que es más grave, más de la cuarta parte (el 26,5%) sufre el aislamiento social no deseado con frecuencia o siempre. Los casos graves han aumentado tres puntos y medio en dos años.

Otro hábito de riesgo que recoge el estudio es el negativa unión entre vehículos y alcohol o drogas. Uno de cada tres jóvenes ha subido en los últimos seis meses a un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol u otras drogas y uno de cada cinco ha sido él quien iba al volante en esas condiciones peligrosas e ilegales. Tres de cada diez admiten también haber conducido de forma temeraria.

Los datos más positivos del barómetro son los que detectan en la juventud una mejora general de su salud, algo que señala el 65%, lo que aumenta en diez puntos el porcentaje de 2023 y lo convierte en la mejor cifra desde la pandemia. Este avance se observa también con un 42,6% que hacen ejercicio físico casi todos los días -el doble que en 2019- y en el 56% que dice cuidar su alimentación, 18 puntos más que dos años antes. Sin embargo, esta mejora de los hábitos de salud tropieza en un punto, en el 36% que señala estar bastante preocupado por su imagen externa, lo que prácticamente duplica el porcentaje de hace dos años y se dispara entre las chicas y los jóvenes de 20 a 24 años.