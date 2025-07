¿Por qué a mí no me ha saltado la alerta de Google por el terremoto? El seísmo tuvo lugar a las 07:13 horas a unos 32 kilómetros de Níjar, en el Mediterráneo, y pudo sentirse en Almería, Granada y Málaga

Alberto Flores Granada Lunes, 14 de julio 2025, 11:35

Esta mañana muchos granadinos se han despertado con un fuerte temblor pasadas las 07:00 horas. Y es que a las 07:13 horas, según datos del Instituto Geográfico Nacional (ING), ha tenido lugar un terremoto de magnitud 5,5 en el Mediterráneo, a unos 32 kilómetros de distancia de la localidad almeriense de Níjar. Un seísmo que ha podido sentirse en Almería, Granada y Málaga.

Dada su magnitud, Google ha lanzado una alerta a los teléfonos Android de dichas provincias avisando del incidente y permitiendo a los usuarios acceder a un mapa con la ubicación aproximada del terremoto. Sin embargo, son muchas las personas que, a pesar de estar en las provincias de Almería, Granada y Málaga, no han recibido la alerta de Google.

El sistema de la compañía norteamericana notifica del peligro de los seísmos con una 'Alerta de peligro' que está diseñada para los temblores leves, que son los de grados 3 y 4 de la escala MMI. Y ante esta situación, cientos de usuarios se preguntan por qué ellos no han recibido la notificación informando del terremoto.

Según Google, existen varios motivos por los que es posible no haber recibido la notificación. En ocasiones, puede suceder que las alertas tempranas tengan cierto tiempo de retraso y no lleguen a tiempo si los usuarios están muy cerca del epicentro.

Sin embargo, el motivo más posible por el que no se reciba la notificación suele ser que no se tiene activada la opción de alertas de terremotos en el dispositivo. Otro motivo puede ser que el dispositivo no tenga conexión a internet por una mala cobertura o por estar en modo avión.

¿Cómo activar las alertas?

Para comprobar si se cuenta con la alerta por terremotos de Google activada, basta con acceder a la configuración de tu teléfono Android y buscar la opción de 'Ubicación' o 'Seguridad y Emergencia'. Una vez allí hay que buscar la sección 'Alertas de terremotos' o 'Alertas de sismos' y simplemente asegurarte de que la opción en concreto esté activada.