Revolución en la DGT: las 5 nuevas medidas en la carretera para 2019 La Dirección General de Tráfico pretende rebajar la siniestralidad y endurecer las multas por comportamientos extendidos como el uso del móvil al volante Á.L. Domingo, 25 noviembre 2018, 01:02

La Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja ya en las medidas que estudia implantar para 2019 en las carreteras españolas. El organismo que vela por la seguridad vial en España, quiere continuar rebajando la siniestralidad en las carreteras que sigue lejos de ser baja, que es el objetivo que persigue la DGT. Por ello, ya se ha realizado un borrador del Real Decreto que modificará algunas cuestiones del Reglamento de Circulación.

Todas las medidas que se proponen tienen claro que hay que combatir las distracciones al volante y el exceso de velocidad en determinadas vías que se demuestran más inseguras. En líneas generales, estas son las medidas que se están estudiando:

1. Rebajar la velocidad máxima en las carreteras convencionales. El objetivo es que para 2019 estas vías estén limitadas a 90 km/h para coches y motos y de 80 km/h para camiones. Así se trata de conseguir reducir una siniestralidad bastante elevada en estas carreteras. El 75% de los accidentes mortales se produce en ellas.

2. Endurecer las multas y sanciones. Con ello, la DGT trabaja en un plan que haría que la reducción de velocidad en vías como las carreteras secundarias supusiera un endurecimiento de las sanciones si se produce un exceso de velocidad por encima de 20 km/h. Es decir, si un turismo circula por una carretera convencional a 111 km/h (21 km/h más de lo permitido) podría ser multado con 2 puntos menos y 300 euros.

3. El móvil, enemigo al volante. O lo que es lo mismo, la DGT quiere cortar de raíz su uso y por ello va a endurecer la sanción que se le aplica al conductor que es descubierto conduciendo y usando el teléfono móvil. De los 3 puntos que se pierden actualmente, la DGT aumentaría la sanción a una pérdida de 6.

4. No llevar cinturón o casco también será más perseguido. Porque si ya es un peligro para cualquier conductor no hacer uso de los sistemas de seguridad y retención por poder resultar mortal en caso de accidente, ahora la DGT añadirá un plus de peligrosidad para el bolsillo. La sanción será mayor porque en vez de perderse 3 puntos por no llevar casco, cinturón o sistema de retención infantil, se perderán 4 puntos.

5. Cursos de reciclaje, más puntos. La DGT quiere que los conductores sean conscientes de que conducir bien es un seguro para todos. Por ello, aquellos conductores que deban pasar por un curso de recuperación de puntos recuperarán 8 si lo solventa correctamente y no 6 como venía sucediendo hasta ahora