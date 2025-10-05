Retiran de la venta tres falsos cosméticos que podrían irritar la piel La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios explica que estas cremas pueden generar enrojecimiento, hinchazón o picazón

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado sobre la retirada del mercado de las cremas Lemon, Proaegis y Dermasa por comercializarse como cosméticos a pesar de tener principios activos que las convierten en medicamentos.

El Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS ha descubierto la presencia de lidocaína, prilocaína y tetracaína, que aportan una función anestésica local en la zona tratada. También contienen una cantidad de ácido salicílico suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica.

El uso de anestésicos locales puede irritar la piel y generar reacciones como enrojecimiento, hinchazón o picazón. En el peor de los casos, la persona podría desarrollar metahemoglobinemia, según la AEMPS. Además, si se tienen tatuajes recientes o si se ha sometido a algún proceso de microblading, por ejemplo, los problemas pueden aumentar considerablemente.

Por su parte, el ácido salicílico actúa como un agente queratolítico y puede provocar irritación o sensación de escozor en el lugar donde ha sido usado. Por ello, la AEMPS ha detectado la venta de estas cremas en sitios webs fraudulentos y redes sociales y ha alertado sobre su retirada, pues podrían suponer un riesgo para los consumidores.

