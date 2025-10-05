Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alerta sobre la retira de unos falsos cosméticos que podrían irritar la piel. Unsplash

Retiran de la venta tres falsos cosméticos que podrían irritar la piel

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios explica que estas cremas pueden generar enrojecimiento, hinchazón o picazón

C. L.

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:43

Comenta

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado sobre la retirada del mercado de las cremas Lemon, Proaegis y Dermasa por comercializarse como cosméticos a pesar de tener principios activos que las convierten en medicamentos.

El Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS ha descubierto la presencia de lidocaína, prilocaína y tetracaína, que aportan una función anestésica local en la zona tratada. También contienen una cantidad de ácido salicílico suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica.

El uso de anestésicos locales puede irritar la piel y generar reacciones como enrojecimiento, hinchazón o picazón. En el peor de los casos, la persona podría desarrollar metahemoglobinemia, según la AEMPS. Además, si se tienen tatuajes recientes o si se ha sometido a algún proceso de microblading, por ejemplo, los problemas pueden aumentar considerablemente.

Por su parte, el ácido salicílico actúa como un agente queratolítico y puede provocar irritación o sensación de escozor en el lugar donde ha sido usado. Por ello, la AEMPS ha detectado la venta de estas cremas en sitios webs fraudulentos y redes sociales y ha alertado sobre su retirada, pues podrían suponer un riesgo para los consumidores.

