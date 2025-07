Retiran 67.000 cajas de unos famosos desodorantes vendidos en Amazon por fallos de seguridad

C. L. Sábado, 19 de julio 2025, 12:07 Comenta Compartir

Importante aviso sanitario emitido en Estados Unidos relacionado con unos conocidos desodorantes vendidos en Walmart y Amazon. La Administración de Alimentos y Medicamentos confirmó que más de 67.000 cajas de desodorantes Power Stick presentaban fallas en el proceso de manufactura e incumplían normas básicas de seguridad y calidad. Por ello han sido retiradas del mercado.

Tal y como recoge este organismo los productos se distribuyeron de forma masiva en Walmart, Amazon, Dollar Tree y otras cadenas. Sin embargo, no cumplían con las normas exigidas por Estados Unidos en materia de seguridad.

La decisión de la retirada afecta a tres versiones del popular desodorante en roll-on Power Stick, fabricado por la empresa AP Deauville, que ya había comenzado su retiro de manera voluntaria el 10 de julio.

Ampliar Uno de los desodorantes que han sido retirados.

Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos reconoce que hasta la fecha no se reportaron efectos adversos asociados al uso de estos productos, sí que precisa que los procesos de fabricación presentaron «desviaciones de las buenas prácticas actuales de manufactura». En otras palabras: «suponen un riesgo a largo plazo».

Los desodorantes retirados y sus lotes

1. Power Stick for Her Powder Fresh

032026B011

032226B031

051626C241

061526C882

071226D371

071226D381

082526E341

082826E402

2. Power Stick Invisible Protection Spring Fresh

031726A991

041226B561

062026C901

062026C911

071026D351

071026D361

071326D391

111626G231

3. Power Stick Original Nourishing Invisible Protection

101225D781

032926B281

032826B221

041126B531

062226D011

070626D301

070626D333

111026G051

111326G091

111626G221

¿Qué hacer si lo tienes?

La FDA recomienda, en caso de que compraras alguno de estos lotes, no utilizarlo y devolverlo al punto de compra. Si lo has usado y has sufrido algún efecto secundario, aconseja consultar de inmediato a un profesional de salud.