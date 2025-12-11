Retirado por Sanidad un famoso producto de belleza vendido en España

Un producto de belleza muy popular vendido en España ha sido retirado del mercado. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa del ... cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes del cosmético Wet N Wild Proline Felt Tip Eyeliner, con la referencia E8752 – EAN 4049775587527.

La empresa responsable del producto ha adoptado estas medidas de forma voluntaria, tras haber detectado que la concentración del pigmento negro de carbón (CI 77266, nano) supera la concentración máxima permitida, un 10% según establece el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos.

El responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, que se distribuye en España a través de perfumerías y venta online, es la empresa Markwins Beauty Brands INTL Ltd. Dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

La Agencia ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

Sanidad señala a los usuarios que hayan comprado alguna de las unidades afectadas de este producto de belleza que no la utilicen y se dirijan al punto de venta donde la adquirió para obtener un reembolso completo dentro de los próximos 6 meses.

En caso de tratarse de un punto de venta del producto, debe revisar los productos en venta y almacenados en su establecimiento y, si dispone de unidades del producto afectado, debe retirarlos de la venta y ponerse en contacto con la empresa responsable.