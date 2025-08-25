Retiradas unas famosas galletas vendidas en España por la presencia de «partículas metálicas» Ha sido la propia empresa la que ha notificado la incidencia a Sanidad

Retiradas unas famosas galletas del mercado. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por la Comunidad Autónoma de Madrid, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la posible presencia de partículas metálicas en el lote OHT1153212 de las galletas PIMS NARANJA de la marca FONTANEDA con fecha de consumo preferente 30/04/2026.

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA

Nombre de marca: Fontaneda

Aspecto del producto: paquetes de cartón

Número de lote: OHT1153212

Fecha de consumo preferente: 30/04/2026

Código de barras: 7622201639815

Peso de unidad: 150 g

Temperatura: Ambiente

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.