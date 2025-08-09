La respuesta del guarda de obra que arranca una carcajada a Juan y Medio en pleno programa 'La tarde aquí y ahora', un programa de Canal Sur sube a sus redes sociales un breve video donde se cuenta una anécdota de uno de los invitados

Esther Guerrero Sábado, 9 de agosto 2025, 09:53 Comenta Compartir

'La tarde aquí y ahora' un programa de Canal Sur presentado por Juan y Medio y Eva Ruíz, es muy popular en las redes sociales por sus videos cortos donde enseñan alguna de las ocurrencias que tienen sus invitados.

Las experiencias vividas y la gracia con la que muchos de ellos lo cuentan hace que cada día, este programa que se emite por la tarde, tenga más seguidores fascinados por lo que se vive diariamente en plató.

Uno de los últimos casos que han sacado a todos los presentes una carcajada es Miguel, un hombre que trabajaba de guarda de obra. Él le cuenta a Juan y Eva a que se dedicaba, algo que crea curiosidad en la presentadora. Tras varias preguntas sobre su anterior puesto, le pregunta: «¿Si ves que están robando, tú qué haces?» A lo que Miguel, con mucha naturalidad responde: «¿Qué hago? Pues llamo a la Guardia Civil y me quito del medio. Es que es lo mejor».

Esto impide que ambos presentadores contengan la risa, lo que hace que, entre carcajadas Juan y Medio haga una confesión de cuando él fue guarda en una obra: «Yo primero me quitaba de en medio y después llamaba a la Guardia Civil».

En las redes sociales del programa, donde han subido este corto fragmento, muchos han sido los que, al igual que los presentes, no han podido aguantar una sonrisa.

Sin embargo, no a todo el mundo le ha parecido que la actuación de Miguel sea la adecuada, por lo que han comentado que «un guarda debe hacer su trabajo e intervenir».