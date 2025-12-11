Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Bustinduy, impulsor del proyecto de ley de dependencia y discapacidad, en una comparecencia en el Congreso. EFE

La reforma de la dependencia y la discapacidad supera el primer órdago parlamentario

El Congreso rechazará hoy la enmienda a la totalidad contra la ley que convierte la teleasistencia en un derecho y obliga a quitar las barreras que confinan en sus casa a 100.000 españoles

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:17

Comenta

El Gobierno logrará hoy salvar el primer órdago parlamentario contra el proyecto de ley que reforma los sistemas de la dependencia y la discapacidad y ... amplía los derechos de sus beneficiarios. El pleno del Congreso rechazará esta tarde la enmienda a la totalidad presentada por Junts contra la norma, que de haber sido aprobada hubiese significado el fin del intento de reforma de ambas leyes y su devolución al Ejecutivo, que es tanto como tirar el texto a la papelera.

