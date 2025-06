Un radiólogo da la respuesta a la dosis de Paracetamol que debes tomar: 1 gramo o 650 mg

C.L. Domingo, 29 de junio 2025, 19:08 | Actualizado 20:05h. Comenta Compartir

¿Menos es más? En este caso sí. Por lo menos así lo asegura José Manuel Felices Farias, especialista en radiología y docente universitario. «¿Me tomo el paracetamol de 650 mg o el de 1 gramo?», esa es la pregunta que este profesional de la sanidad ha querido compartir en sus redes sociales.

«¿Por qué el médico no me manda el de más dosis si me va a hacer más efecto? Porque más no es mejor. De hecho, más puede ser perjudicial para tu vida», asegura, junto a Farmaenduo, perfil gestionado por los farmacéuticos Javier Marín y Nerea Verdú.

En referencia a la toma de paracetamol, estos especialistas lo tienen claro. «Lo que se busca es una dosis que se encuentre entre la concentración mínima eficaz y la concentración máxima tolerada para que haga efecto pero no te perjudique. Por eso se prefieren fármacos con una ventana muy amplia ya que si fuese más pequeña y nos pasamos con las dosis podría hacernos daño, como sucede con algunos anticoagulantes».

«Debemos conocer la ventana o margen terapéutico, que es el rango de concentraciones de un medicamento que va de la concentración mínima que hace efecto en tu cuerpo a la concentración máxima tolerada a partir de la que el fármaco te provoca efectos secundarios», aseguran.

«Cuando vayas a tomar paracetamol usa la mínima dosis que te vaya a ayudar, a no ser que el médico te diga lo contrario. La de 650 mg ya es una buena dosis. Es una dosis efectiva que está lejos de dar problemas», sentencian.

