La radio, cargador y linterna que te salvará de un apagón vale menos de 10 euros

El producto de Aliexpress que s e encuentra en oferta hasta el 27 de agosto

Esther Guerrero

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:30

El apagón que sufrió España el pasado 28 de abril ha provocado que muchos españoles busquen alternativas por si esto llegara a suceder una segunda vez. Los «kit de supervivencia» son cada vez más comunes en las casas del país. Incluso han creado nuevos productos que ayudan ante una catástrofe de este estilo.

Aliexpress pone a la venta un artículo que es radio, cargador y linterna en uno. Por tan solo 9,13 euros, este aparato ofrece todo lo imprescindible por si ocurre lo mismo que en abril.

Se trata de un producto que ocupa poco, ya que su tamaño es similar al de una mano. Tiene 2.000 mAh, 3 luces led, no se estropea con el agua. No necesita ser enchufado y tiene distintos modos para ser cargado. Funciona a través de luz solar o de forma manual por una manivela.

La maraca se llama Sonego y el proveedor garantiza que es un elemento. Los comentarios del artículo son todos positivos. Tiene una puntuación de 4,8 estrellas en Aliexpress. Por otro lado, llega de forma muy rápida a los hogares. De 4 a 7 días puede encontrarse en la casa del comprador.

