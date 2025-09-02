Los radares 'camuflados' cazan a un millón de conductores y disparan las multas, que en 2024 batieron su récord La DGT recaudó en 2024 por sanciones 540 millones de euros, la mayor cifra de su historia, según un estudio de Automovilistas Europeos Asociados. Dos de cada tres multas fueron por exceso de velocidad

José Antonio Guerrero Madrid Martes, 2 de septiembre 2025, 11:57

La Dirección General de Tráfico (DGT) rozó los 540 millones de euros de recaudación por multas en 2024, la cifra más alta de su historia, según revela un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

En las carreteras españolas de su competencia, Tráfico formuló cerca de 5,4 millones de denuncias, un incremento del 5,14% respecto de las presentadas en 2023, lo que supuso una recaudación de 539.985.552 euros, según el informe de AEA, que ha analizado la evolución de las infracciones cometidas en las carreteras españolas durante el periodo 2024-2023. Por término medio, la cantidad a abonar por multa es de 100 euros.

Según el informe, 2,36 millones de multas fueron puestas a través de los radares fijos de velocidad (un 2,5% menos que en 2023). Sin embargo, la cantidad se disparó en el caso de los radares móviles (también conocidos por 'camuflados'): 'cazaron' a más de un millón de conductores (concretamente a 1.075.272), un 22,3% más que en 2023 (879.087)

Precisamente el estudio señala que el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones impuestas por la DGT en 2024, con 3,44 millones de denuncias, lo que supone que está presente en 2 de cada 3 infracciones, con un aumento del 4,1% respecto al año anterior. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o ser esta desfavorable (599.202), con una disminución del 5,8% respecto a las cifras de 2023; conducir sin carné (138.980), que sube un 3,5%; conducir utilizando el móvil (101.023), que sube un 8,9%; y no utilizar el cinturón de seguridad (100.766), que sube un 0,12%.

Bajan las multas por alcohol

Como dato positivo, AEA destaca en su informe la reducción en un 10,5% de las denuncias a motoristas por no hacer uso del casco reglamentario (6.139 denuncias frente a las 6.860 formuladas en 2023) o por conducir superando la tasa de alcohol permitida (-5,83%), así como las formuladas por rebasar un semáforo en rojo (-22,52%).

Por el contrario, AEA advierte del dato preocupante de las denuncias por conducir con presencia de drogas con un incremento del 5,52%, pasando de 54.596 denuncias en 2023 a 57.610 en 2024. También aumentan las relativas a circular utilizando dispositivos visuales (55,77%); las paradas o estacionamientos (18,43%); conducir de forma negligente (18,26); no respetar un ceda el paso o STOP (17,37%); no identificar al conductor por parte de los titulares de los vehículos (14,49%); conducir de forma temeraria (7,36%); o circular sin seguro (7,17%).

La Rioja, Aragón y Andalucía, donde más aumentan

Por comunidades autónomas, el informe de AEA señala que han aumentado las denuncias respecto al año 2023 en las comunidades autónomas de La Rioja (un 64,4% más); Aragón (26,0%); Melilla (12,9%); Andalucía (12,8%); Navarra (11,7%); Castilla-La Mancha (9,6%); Castilla y León (9,4%); Madrid (8,8,%); Canarias (8,1%) y Murcia (4,4%).

En el caso de Madrid, el incremento de denuncias se ha producido por la intensísima actividad sancionadora llevada a cabo por un radar, el situado en el km 20,2 de la M-40, que él solo formuló 74.873 denuncias de las 657.070 que se registraron en todas las carreteras de la Comunidad.

Por el contrario, han disminuido en Cantabria (-36,1%), Asturias (-14,6%); Extremadura (-9,6%); Galicia (-9,5%); Comunidad Valenciana (-5,1%); Baleares (-2,4%); y Ceuta (-2,3%).

No obstante, ha sido en Andalucía donde más denuncias se han formulado en términos absolutos (1.425.521 denuncias), si bien en la Comunidad de Madrid es donde se ha detectado el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (202 denuncias por kilómetro), siendo Extremadura, por el contrario donde se han contabilizado menos denuncias por kilómetro de carretera (15 denuncias/km).

La Rioja, ha liderado el ranking de denuncias en función de su parque de vehículos (0,37denuncias por vehículo), seguida por Castilla y León (0,29) Navarra (0,28) y Castilla-La Mancha (0,26).

Por el contrario, en Ceuta y Melilla se han contabilizado menos denuncias, tanto en números absolutos (9.214 denuncias), como en función del parque de vehículos (0,07 denuncias por vehículo).