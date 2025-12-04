Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un dron en pleno vuelo. Efe

El RACE lanza una academia de formación en pilotaje de drones

La innovadora escuela tendrá su sede en el Circuito de Madrid Jarama-RACE

C. P. S.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:55

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha puesto en marcha la RACE Drone Academy, un nuevo programa formativo destinado a capacitar a profesionales en ... el manejo de drones y sistemas aéreos no tripulados. La iniciativa, que tendrá su sede en el Circuito de Madrid Jarama-RACE, se integra en la oferta de la Escuela RACE de Conducción.

