Un químico responde si la famosa Nivea de lata azul se puede usar para la cara

La crema Nivea, en concreto la famosa lata azul, es uno de los productos que han acompañado a grandes y pequeños durante toda su vida. Ya sea como producto solar o de hidratación, está reconocida marca se encuentra en cualquiera de sus formatos en la mayoría de hogares.

Numerosos estudios han reconocido la calidad de la crema hidratante. Está destinada a todo tipo de pieles y de edades. Sin embargo, una de las grandes dudas es si también sirve para la cara o únicamente se debe usar para el cuerpo.

Un químico, a través de la red social Tiktok, llamado Vladimir Sánchez contesta a una esteticista que aconseja encarecidamente que no se use la crema para cuidados de la cara. En primer lugar, explica la composición de la misma, uno de estos ingredientes es la parafina, que procede del petróleo. Vladimir confirma esto, pero advierte que no es un componente malo. La que se utiliza en cosmética está altamente purificada, lo que hace que no sea dañina para la piel.

Sin embargo, este componente también tiene su lado negativo que provoca que no sea tan beneficioso. Este producto crea una capa fina que impide que se reseque la piel porque no permite que la humedad salga. Esto hace que la piel no transpire, por lo que se queda en los poros, algo perjudicial para todos aquellos propensos a la creación de acné.

Por otro lado, insiste en que estas marcas que llevan tanto en el mercado cada vez están más optimizadas y que con el tiempo dan menores problemas. Asimismo, insiste en que todo lo relacionado con la piel se consulte con un dermatólogo.

