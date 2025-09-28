¿Quieres prevenir digestiones pesadas? No cometas este error

Sara Bárcena Hernández Granada Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:13 Comenta Compartir

Después del verano y los excesos de las vacaciones, recuperar el equilibrio en la dieta no es tarea sencilla, sobre todo, cuando todavía hace un tiempo digno de salir a comer fuera. Pero como todo en esta vida, la mala alimentación también tiene consecuencias... Atención a las digestiones pesadas.

La sensación de pesadez no tarda en aparecer después de cualquier atracón. No obstante, los síntomas pueden ir más allá y resultar realmente incómodos. Hinchazón, reflujo y gases son solo un ejemplo de todo lo que puede padecer tu cuerpo si no lo cuidas por dentro.

La cuestión es que hay quien, para evitar este tipo de situaciones, previamente echa mano de un 'protector de estómago'. Así es como se llama, por ejemplo, al omeprazol, «cuando en realidad es un inhibidor de la bomba de protones (IBP) indicado para la hipersecreción de ácido» y que no debe consumirse a la ligera.

Síntomas de una digestión pesada Hinchazón o distenia abdominal

Gases

Eructos o flatulencias

Estreñimiento

Reflujo o ardor estomacal

Náuseas leves

Dolor de tipo cólico

Somnolencia

Fatiga

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Granada, a través de su página web, advierten que «calificar este tipo de fármacos como protectores puede generar confusión en la población y fomentar un uso inadecuado». Así que no es raro que la gente piense que el omeprazol sirve para prevenir problemas digestivos, pero nada tiene que ver y usarlo de forma inadecuada aumenta el riesgo de reacciones adversas.

Posibles reacciones adversas

«Por ejemplo, en el caso del omeprazol, aunque suele ser bien tolerado, el empleo durante periodos prolongados de tiempo (mayores a 1 año) o a dosis elevadas se ha relacionado con reducción en los niveles de vitamina B12, magnesio y calcio», explican los farmacéuticos. Las consecuencias, por tanto, serían anemia, debilidad muscular y calambres e incluso una osteoporosis e incremento del riesgo de fracturas.

Así que no, los inhibidores de la bomba de protones o 'protectores de estómago' no son la solución para prevenir digestiones pesadas. Los profesionales insisten en que se usen para su indicación autorizada y siempre bajo el asesoramiento de un sanitario, a la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible.

Es más, el Colegio de Farmacéuticos de Granada recuerda que existen diferentes fármacos que no requieren receta médica y que, bajo supervisión de un farmacéutico, pueden indicarse expresamente para tratar síntomas específicos de las digestiones pesadas.