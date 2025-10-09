Quejas de vecinos e intervención de Bomberos por sonar 'Cumpleaños feliz' durante la madrugada en un colegio de Murcia La canción estuvo sonando por la megafonía del patio desde las 23.00 horas hasta las 4.30

«No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas!». Los Bomberos de Murcia han compartido en sus redes sociales con humor la intervención tan poco usual que tuvieron que realizar la madrugada del martes en un colegio de Jabalí Viejo, una pedanía cercana a la capital.

Los vecinos llevaban desde las 23.00 horas oyendo la canción de 'Cumpleaños Feliz' de Parchís que sonaba desde la megafonía de la escuela, que la habían dejado encendida, y daba al patio. Se desconoce si se trató de un olvido o si alguien quiso gastar una broma.

«Martes 4.30 horas, una dotación se desplazó a un cole de Javalí Viejo para desconectar el sistema de megafonía. La canción llevaba sonando desde las 23.00 horas. De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños», cita el escrito del cuerpo.

La música estuvo cinco horas sonando, pero las quejas de los vecinos hicieron posible que los bomberos acudieran al lugar y desconectaran el sistema. Así, por fin, pudieron descansar.

