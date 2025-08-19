Quedarte sin gasolina no es ilegal, pero la Guardia Civil puede multarte si no haces esto La sanción puede alcanzar los 200 euros si tras quedarte sin combustible no dejas el coche en una zona segura

Alberto Flores Granada Martes, 19 de agosto 2025, 08:58 Comenta Compartir

La Guardia Civil puede multar a los conductores por un gran número de infracciones cuanto estos van al volante, siendo las más frecuentes circular a más velocidad de la permitida o utilizar el teléfono mientras se conduce. Y entre esas infracciones muchos ciudadanos piensan que se encuentra el hecho de quedarse sin combustible en mitad de la carretera. Pero, ¿realmente es así?

Lo cierto es que todo depende de la situación y de como se aborde todo una vez el conductor se da cuenta de que se queda sin diésel o gasolina. En primer lugar, hay que aclarar que, pese a que muchos conductores piensen lo contrario, no es ilegal quedarse sin combustible. De hecho, el Reglamento General de Circulación no estipula nada al respecto sobre ello.

De este modo, quedarse sin gasolina en un vehículo no es motivo de multa o infracción como tal. Sin embargo, pese a que no sea ilegal, no implica que te vayas a librar de la multa si te ocurre esta situación. Todo depende del contexto y la situación: no es lo mismo que dejes tu coche parado en mitad de la autovía porque te has quedado sin combustible a que lo hayas podido llevar hasta una zona más segura.

Es decir, los agentes de Tráfico de la Guardia Civil pueden multarte con una sanción de 200 euros de multa si considera que no has actuado de la forma correcta. Por lo que, aunque no se considere una infracción como tal, si un conductor se queda sin gasolina y no actúa de forma correcta serán multado al instante.

¿Cómo evitar la multa si te quedas sin gasolina?

Para no recibir una multa en esta situación es fundamental actuar siempre de forma segura. Desde RACE ofrecen una serie de recomendaciones para estos casos con los que muestran cómo se debe actuar no solo para evitar la sanción, sino para no exponernos a ningún riesgo llegado el caso:

• Activar las luces de emergencia y dirigirse a la zona más segura posible de la carretera.

• Utilizar el chaleco reflectante para que el resto de conductores sepan de tu presencia, así como usar el triángulo o la luz V-16.

• Llamar a la compañía de seguros para que te informen de si pueden cubrir este incidente.

• Llamar a una grúa para que te ofrezca el servicio de asistencia en carretera y lleve tu vehículo a una gasolinera cercana.

• Si no dispones de la ayuda de una grúa, caminar a una gasolinera cercana y rellenar un recipiente homologado para repostar el vehículo.