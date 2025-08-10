Así puedes sintonizar los canales regionales de la TDT

Esther Guerrero Domingo, 10 de agosto 2025, 10:42 Comenta Compartir

La TDT o Televisión Digital Terrestre ha conllevado muchas mejoras en la televisión, tanto en la calidad de la imagen y sonido como en la disposición de más canales. Sin embargo, en ocasiones puede suponer un quebradero de cabeza por los problemas que se presentan.

Algunas veces desaparecen canales o directamente no aparecen disponibles todos los que deberían. A pesar de que esto puede parecer algo grave, es un contratiempo más común de lo que se imagina. Además, la solución no es nada del otro mundo, se arregla con tan solo una resintonización.

En primer lugar, los pasos para la recuperación de canales no siempre son iguales, ya que, dependerá en cada caso del tipo de televisor que tenga cada uno. Aun así, lo más común es que esto se realice con tan solo cuatro pasos. Lo primero es pulsar en el mando el botón de 'menú' o 'inicio'. De ahí te llevará a una pantalla en la que seleccionarás 'configuración' o 'instalación' y, seguidamente, deberás escoger 'sintonización automática', 'búsqueda de canales' o 'configuración de canales', dependiendo de como lo denomine su televisión. En tan solo unos minutos lo habrá conseguido.

Si por lo contrario se trata de un aparato con Android TV la cosa cambia. En un principio los pasos no son diferentes, pulsa 'home' en el botón del mando, entra en 'ajustes' y accede a 'configuración de canales'. Lo que cambia es que se tiene que entrar en 'margen de frecuencia' y selecciona 'completo' (esto sirve para poder encontrar todos los canales disponibles). Por último, 'sintonización automática' y dejar que pase unos minutos.

Esta resintonización puede hacer que los canales cambien de orden, lo que supone que se tengan que reorganizar tras esto a su gusto.

