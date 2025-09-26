Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Freepik

Así puedes empezar a traducir mensajes automáticamente en WhatsApp

La nueva funcionalidad ha comenzado a estar disponible en dispositivos que usan tanto Android como iOS

IDEAL

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:27

WhatsApp continúa ampliando sus funciones para mejorar la experiencia de los usuarios. La popular aplicación de mensajería, propiedad de Meta (Facebook, Instagram), ha incorporado una nueva herramienta que permite traducir mensajes en los chats de forma automática a diferentes idiomas, una opción pensada para facilitar la comunicación y ahorrar tiempo en las conversaciones.

Con más de 3.000 millones de usuarios activos en más de 180 países, WhatsApp reconoce de esta manera implícita que el idioma puede convertirse en una barrera a la hora de interactuar. Gracias a esta novedad, los usuarios podrán superar ese obstáculo siempre que configuren previamente el idioma al que quieren traducir o desde el que desean traducir los mensajes.

Para ello, será necesario descargar el idioma y guardarlo en la aplicación. Sin haber descargado previamente los paquetes de idioma, esta funcionalidad no se ejecutará correctamente.

Cómo se usa

Esta nueva característica de WhatsApp es muy fácil de usar. Lo único que tiene que hacer un usuario es mantener pulsado el mensaje que haya sido reconocido como que está en otro idioma y, dentro del grupo de opciones disponibles, seleccionar de 'Traducir'. De esta forma, el texto cambiará al idioma de destino escogido.

La función de traducciones automáticas en WhatsApp se está desplegando de manera progresiva tanto en dispositivos Android como en iPhone. Esto significa que no todos los usuarios tendrán acceso inmediato, ya que la herramienta irá llegando en las próximas semanas a través de una actualización de la aplicación.

