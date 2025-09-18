Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La nueva pegatina que exige la DGT a algunos vehículos para entrar en la zona de bajas emisiones. José Simal

Dónde puedes comprar la nueva pegatina de la DGT para acceder a la zona de bajas emisiones

El 1 de octubre entró en vigor el Real Decreto 892/2024, de 10 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. A partir de esa fecha, estos pueden circular por las ZBE con la pegatina H como elemento identificativo.

C. L.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:41

Cambios importantes que afectan a conductores de vehículos que queiran acceder a las zonas de bajas emisiones. El 1 de octubre entró en vigor el Real Decreto 892/2024, de 10 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. A partir de esa fecha, estos pueden circular por las ZBE con la pegatina H como elemento identificativo. En consecuencia, esta etiqueta funciona como acreditación específica para este tipo de vehículos, diferenciándolos de otras categorías ambientales.

Además, el reglamento fija el marco legal que respalda su circulación: si el vehículo es histórico conforme a la DGT, la pegatina H es la vía práctica para demostrarlo en controles o accesos a zonas restringidas. De ahí que su adopción sea un paso imprescindible para quienes usan un clásico en entornos urbanos.

Para conseguir esta pegatina el proceso es muy sencillo. Está disponible en estancos, oficinas de Correos y puntos de la DGT. Antes de comprarla conviene verificar su antigüedad y que no existan modificaciones que alteren el carácter original. Por consiguiente, una vez cumplidos los requisitos, bastará con comprar el adhesivo oficial de fondo amarillo reflectante con la H negra.

El reglamento, en su artículo 4, establece dos grupos. El «Grupo A» incluye los vehículos que cumplen los requisitos del artículo 3.1, cuentan con matrícula ordinaria española y tienen la ITV en vigor. El «Grupo B» agrupa al resto, es decir, recogidos en el artículo 3 que no cumplen esos criterios, e incorpora también a quienes prefieren obtener matrícula histórica porque la ordinaria no coincide con la fecha real de fabricación o matriculación.

