Así pueden pillarte y multarte por descargar películas online: cómo actuar ante una reclamación Los expertos recomiendan no pagar en primera instancia a la espera de que haya más jurisprudencia ÁLVARO LÓPEZ Granada Miércoles, 25 septiembre 2019, 11:11

Desde hace algunas semanas, cientos de usuarios de internet en España están recibiendo cartas que les indican que deben pagar una cantidad de dinero por los capítulos de una serie descargada de internet. La misiva, que es del todo sorpresiva, está dando pie a un debate que parece remontarse a hace una década, cuando la llamada 'piratería' estaba en boca de todos por las redes P2P de eMule o Torrent.

Pero, ¿qué hacer si nos reclaman dinero por una descarga ilegal? El letrado Domingo Funes, especialista en derechos de los consumidores, recomienda en primera instancia «no pagar ante posibles reclamaciones». El motivo que esgrime lo basa en que hay muchos asuntos similares en diferentes juzgados y no existe una doctrina conjunta al respecto.

Hay jueces que están obligando a los usuarios a pagar y otros que no. Porque el debate se centra en el uso que se hace de la IP -nombre con el que la red reconoce a un dispositivo móvil- y si implica que sea el titular de la misma quien deba pagar o no. Según Funes, el asunto de fondo es que se «busca acabar con estas redes P2P, de las que la Justicia europea -y española- sí consideran que hacen comunicaciones públicas (o las facilitan, que es lo mismo, a través de los archivos .torrent y tienen ánimo de lucro (publicidad)».

Para el letrado, utilizar la IP para determinar multas o sanciones por descargar un contenido considerado como ilegal es «excesivo». «Un vecino, un cliente del bar donde ofrecemos wifi o alguien que acceda a mi red, puede ser el autor de la descarga y no veo por qué voy a tener que demostrar que no he sido yo, que puede ser incluso prueba diabólica», señala.

El experto en derechos de los consumidores tiene claro que el asunto de las descargas ilegales acabará llegando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso aún a pesar de que «lo que está asociado a las nuevas tecnologías avanza más rápido que las normas», sentencia Funes.