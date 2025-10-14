Un pueblo de Guadalajara pide la declaración de zona catastrófica por un incendio que le ha dejado sin agua

Un incendio forestal permanece activo en España desde el pasado 21 de septiembre: el de la Sierra Norte de Guadalajara. Uuego que ha arrasado 3. ... 000 hectáreas y que ha obligado al Ayuntamiento de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) a solicitar su declaración como «Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil» (ZAGEPC), la antigua Zona Catastrófica.

Este pueblo de unos 50 habitantes, ubicado a media ladera de un monte de la cuenca del Jarama, en la Sierra de Ayllón, ha sufrido graves daños en sus infraestructuras y en su medio ambiente. No disponen de agua potable porque la tubería de 15 kilómetros de longitud que suministra agua a los pueblos guadalajareños de Peñalba de la Sierra, Corralejo, Colmenar de la Sierra y Cabida se ha roto en varios tramos y el agua discurre llena de suciedad.

«No sólo habrá que arreglar la tubería. Tenemos captaciones superficiales de agua del río Berbellido y cada vez que llueva habrá arrastres y se depositará ceniza y arena en las tuberías, con lo que nos tocará poner unos filtros en los depósitos de agua», explica el alcalde de El Cardoso de la Sierra, Rafael Heras. Para solucionar este problema, la Diputación de Guadalajara ha comenzado a trasladar cisternas para abastecer a los vecinos.

Otro problema para este pequeño pueblo de la España vaciada u olvidada es que las tres ganaderías de la zona se han quedado sin pastos y los animales se han quedado sin comida. La vegetación volverá a brotar dentro de un año por lo que «los ganaderos deben invertir en comida», comenta su alcalde, que también apunta que una empresa de la comarca que se dedica a la madera ha resultado afectada.

Las llamas no cesan

Mientras tanto, el incendio forestal que ha provocado todos estos problemas y que surgió por un rayo sigue sin ser extinguido después de casi un mes de lucha contra las llamas. Un fuego que ha encendido otro en el ámbito político castellano-manchego relacionado con la gestión del incendio en sus primeras horas.

Así, el PP de Castilla-La Mancha insiste en «la mala gestión y las nulas explicaciones del gobierno socialista de Castilla-La Mancha sobre lo ocurrido en este incendio», según la secretaria general de este partido en esta comunidad, Carolina Agudo. «Se han podido apreciar demasiadas negligencias por parte de la Junta de Castilla-La Mancha y en eso coinciden sindicatos, profesionales de la lucha contra el fuego y vecinos de la zona», indica Agudo, que pregunta «por qué no se activaron los retenes cercanos y por qué la Junta tardó tantos días en pedir ayuda y en activar a todos los profesionales posibles para la extinción del incendio».

Desde el PSOE, el secretario general de este partido en Guadalajara, Pablo Bellido, ha contestado a estas críticas señalando que «todas las decisiones tomadas han sido de carácter técnico preservando, en primer lugar, la seguridad de los trabajadores, y se informa a diario de cómo evoluciona el incendio».