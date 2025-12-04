Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El CEO de Meta, Marc Zuckerberg Reuters

El PSOE registra la solicitud de comparecencia de Zuckerberg y otros dos directivos de Meta

La petición se enmarca en la investigación derivada de «la posible violación masiva de la privacidad de millones de usuarios»

EP

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:20

El PSOE ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia del fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; del jefe de operaciones (COO) ... de la compañía, Javier Oliván; y del director de Asuntos Públicos de Meta para España y Portugal, José Luis Zimmermann, ante «la posible violación masiva de la privacidad de millones de usuarios».

