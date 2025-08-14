Los propietarios no podrán alquilar sus residencias en 2030 si no realizan estas reformas La Unión Europea obliga a que los hogares sean de clase energética tipo E antes del 1 de enero de 2030

La Unión Europa lleva años elaborando leyes que tanto los países como sus residentes deben cumplir para ayudar a reducir el cambio climático. Los coches híbridos, la prohibición de plásticos de un solo uso o los tapones sujetos a las botellas, son algunos de los ejemplos de esto.

Una iniciativa, que puede hacer que muchos de los hogares necesiten reformas, es que las viviendas deben ser de clase energética tipo E para antes de 2030. Esto significa que todas las casas que se encuentren catalogadas como tipo F o G no podrán ser alquiladas o vendidas.

Se deberán reformar todas aquellas residencias construidas antes de 1980 y que nunca han sufrido ningún tipo de reforma para poder ser más eficientes energéticamente hablando. Estos hogares necesitan tener muros y ventanas con aislamiento y calefacciones que no sean antiguas e ineficientes.

Sin embargo, este no es el único avance que quiere llevar a cabo Bruselas. Para el año 2033 se pretende que todos los parques residenciales rocen la clase energética tipo D.

Para todos aquellos propietarios que necesiten rehabilitar sus viviendas, tanto las comunidades autónomas como El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, pretenden realizar subvenciones con este fin. Para ello se necesita un certificado de eficiencia, un proyecto técnico, la licencia de obras del ayuntamiento y presupuesto.

Por ello, todos los hogares que no cumplen con los requisitos europeos y pretendan ser alquilados deben comenzar sus obras antes de que sea demasiado tarde.