¿Cómo se pronuncia Primark? Sus dueños lo aclaran con sorpresa Hasta ahora había dudas entre la pronunciación inglesa, su origen, y la española, pero desde la propia marca lo han apuntado

C. L. Martes, 23 de septiembre 2025, 10:31

Es una de las tiendas de moda más famosas en todo el mundo por sus precios asequibles y su gran oferta. Primark se ha convertido en uno de los grandes referentes de las tiendas de moda 'low cost', pero a la hora de pronunciarlo, cada uno tiene su propia versión: 'Pímark', 'Primárk' o 'Práimark'.

Esta no es una cuestión que solo ocurra en España, sino que también hay dudas en los países de habla inglesa. Por eso, la compañía irlandesa ha lanzado una campaña para revelar por fin cuál es la forma de pronunciar su nombre y, al menos en Reino Unido, ha causado sorpresa.

La campaña se ha lanzado en las tienda que Primark tiene en Escocia. En los escaparates han colocado carteles donde se lee: «It's pronounced Preemark», es decir, 'Prímark', adaptándolo al español.

Esto ha soprendido a los anglófonos, pues lo cierto es que ateniendo a las normas del inglés, el nombre debería pronunciarse como «Práimark», si bien con esta campaña la compañía, que en su país natal se llama Penney's, quiere zanjar el debate. Es la forma más habitual de llamar a estas tiendas en España, pero en Reino Unido ha desconcertado a los clientes de la firma, más acostumbrados a pronunciarlo de la otra manera.

La publicación británica The Mirror señala que la campaña es un guiño a la forma en la que tradicionalmente se llama a la firma en Escocia, al contrario que sus vecinos del sur. Esta campaña sirve para celebrar el 50 aniversario de Primark en Escocia.