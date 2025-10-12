Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Prohens y los técnicos de Emergencias realizan la reunión de seguimiento de la dana en el interior del avión. Efe

Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Al no poder abandonar la nave por la dana 'Alice' realizaron el seguimiento de las lluvias torrenciales en la isla desde el interior del aparato

C. P. S.

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:56

Comenta

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el equipo técnico que les acompaña han tenido que ... permanecer la mañana de este domingo encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza a causa del temporal de lluvia que afecta a la isla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  2. 2

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  3. 3

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  4. 4 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice
  5. 5

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  6. 6 Cuándo entra en vigor la nueva tasa de alcohol para todos los conductores
  7. 7 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  8. 8

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  9. 9 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  10. 10 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza