Un profesor de Geografía aclara la duda: así debes interpretar los porcentajes de lluvias en tu móvil Se han convertido en una herramienta esencial pero no todo el mundo sabe analizar correctamente la información climatológica

Viernes, 19 de septiembre 2025

Consultar el tiempo en el móvil es uno de los gestos más habituales del día a día. Las aplicaciones meteorológicas se han convertido en una herramienta habitual para planificar los planes de la jornada y adaptarlos en caso de que sea necesario. Sin embargo, uno de sus datos más consultados, el porcentaje de probabilidad de lluvia, suele generar confusión. Por ejemplo, muchos usuarios creen que un 50% de probabilidad de precipitaciones significa que lloverá en la mitad de la ciudad o del día, pero la realidad es distinta.

El profesor de Geografía e Historia Santi Sabariego ha compartido un vídeo en redes sociales en el que explica con sencillez cómo interpretar correctamente este dato. Según detalla, el porcentaje no mide ni la intensidad de la lluvia ni la extensión territorial afectada, sino la probabilidad estadística de que se produzcan precipitaciones en un punto concreto y en un momento determinado.

Los meteorólogos trabajan con modelos estadísticos que comparan 50 escenarios diferentes para una misma localización y fecha. «Si en 30 de esos modelos llueve, el porcentaje de lluvia será del 60%. Y si llueve en todos, será del 100%», explica Sabariego en el vídeo. De este modo, un 70% no significa certeza absoluta, sino que en siete de cada diez escenarios similares ha llovido en el pasado.

Este matiz permite entender por qué, en ocasiones, pese a una probabilidad elevada, no cae ni una gota. El dato refleja la frecuencia con la que se ha registrado lluvia en condiciones atmosféricas parecidas, no la cantidad de agua que se espera.

También hay que entender que puede dar un 100% de lluvia y que esta sea muy efímera y escasa en un momento puntual del día que no condicione en nada a los ciudadanos, nada de una jornada de precipitaciones abundantes. Las previsiones se han cumplido, pues ha llovido, pero no como muchos interpretaban que sería.